В Ираке проходят первые парламентские выборы после выведения войск США

В Ираке проходят первые после выведения американских войск в 2011 году парламентские выборы.

В голосовании имеют право принять участие более 20 миллионов иракцев, передает Радио Свобода.

В составе парламента Ирака - 328 депутатов. На эти места претендуют более 9 тысяч кандидатов от 277 политических блоков.

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Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики надеется, что его политическая сила «Государство Закона» получит больше всего мест, а сам он получит мандат на должность на третий четырехлетний срок.

Выборы проходят на фоне актов насилия – террористических атак и борьбы войск с повстанцами в Рамади и Эль-Фаллуджи в западной провинции Анбар.

Иракская избирательная комиссия заявила, что может провести голосование на 70% территории провинции Анбар, где в результате боевых действию беженцами стали около 420 тысяч человек.