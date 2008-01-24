Кандидат в президенты США назвал Путина президентом Германии

Американский сенатор Джон Маккейн, претендующий на пост президента США от Республиканской партии, на выступлении перед соратниками назвал Владимира Путина президентом Германии. Маккейн заявил, что, пребывая на конференции в Германии, услышал от "президента Германии Путина" речь "в стиле холодной войны". Видеозапись оговорки Маккейна размещена на сайте wjno.com

На сайте Mahalo.com утверждается, что Маккейн назвал Путина президентом Германии на выступлении в штате Айова 17 февраля 2007 года, через неделю после знаменитого выступления российского президента в Мюнхене. Однако популярной эта оговорка стала только сейчас, в разгар предвыборной кампании в США. Ссылки на соответствующий видеоролик занимают высокие позиции на страницах коллективного блога Digg, а также на сайте Drudge Report.

Стоит отметить, что Джон Маккейн давно не скрывает свою антипатию к действиям российских властей в целом и президенту РФ в частности. Так, в разные годы Маккейн обвинял Путина в чрезмерной агрессивности заявлений, призывал исключить Россию из "Большой восьмерки" и уговаривал президента США Джорджа Буша пересмотреть отношение к своему российскому коллеге.

Лента.ру