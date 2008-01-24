Состоялись консультации экспертов Украины и РФ по демаркации границы
03:00, 24 января 2008Мир
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По результатам работы подписан Протокол
22-23 января с.г. в МИД Украины состоялись консультации экспертов Украины и Российской Федерации по вопросам демаркации украинско-российской государственной границы.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, во время консультаций эксперты обсудили проект двустороннего соглашения о демаркации украинско-российской государственной границы, а также проекте Положения об Общей украинско-российской демаркационной комиссии.
По результатам работы экспертов подписан соответствующий Протокол.
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