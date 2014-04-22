Госдума ввела цензуру для блогеров

Документ, разработанный группой депутатов от всех фракций, входит в так называемый антитеррористический пакет, внесенный "по следам" взрывов в Волгограде в конце прошлого года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Этим документом вводится отдельное правовое регулирование для блогеров - владельцев сайта с посещаемостью более 3 тыс. пользователей в сутки.

Законом создается реестр блогеров, вести его будет Роскомнадзор. На ведомство также возложены функции мониторинга и определение количества пользователей в сутки. При этом в случае, если ежедневная посещаемость блога за три месяца составляет менее 3 тыс. человек, то он может быть исключен из реестра по заявлению автора. При отсутствии подобного заявления страница исключается из реестра автоматически, но через полгода.

Блогеры будут обязаны размещать свои фамилию и инициалы, электронный адрес. При невозможности идентифицировать личность блогера Роскомнадзор будет направлять провайдеру хостинга уведомление о необходимости предоставления соответствующих данных. Ответить на него будет необходимо в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления. Непредставление сведений повлечет штраф для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Повторное правонарушение в течение года увеличивает штраф почти в два раза.

Читайте такжеНовая "власть" Крыма вводит цензуру на Джемилева и Меджлис - СМИБлогерам нельзя будет использовать сайт или его страницы "в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".

Авторов популярных блогов также обяжут "проверять достоверность информации до ее размещения и незамедлительно удалять в случае недостоверности; не допускать распространения информации о частной жизни гражданина; соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах и референдуме". Например, не заниматься агитацией накануне дня голосования.

Также "злоупотребление правом на распространение общедоступной информации влечет за собой уголовную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ".

В случае окончательного принятия и подписания его Путиным закон вступит в силу с 1 августа 2014 года.