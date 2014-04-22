Спилберг снимет фильм об эпизоде времен холодной войны

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг планирует снять фильм, сюжет которого связан с историей американского самолета-разведчика Lockheed U-2, сбитого советской ракетой под Свердловском, сообщают РИА Новости.

Главным героем станет адвокат Джеймс Донован, который вел переговоры по освобождению пилота сбитого самолета Гари Пауэрса. По данным издания, роль адвоката исполнит голливудский актер Том Хэнкс.Читайте такжеОбама: "Холодной войны" нет, Россия - не Советский Союз

Инцидент произошел под Свердловском в 1960 году. Пилот выпрыгнул с парашютом, но был задержан и позже приговорен к десяти годам лишения свободы за шпионаж. Американский летчик провел в тюрьме 108 дней. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), согласно достигнутой правительствами СССР и США договоренности.

Фильм, который пока не имеет названия, может стать четвертой совместной кинолентой Спилберга и Хэнкса. Ранее они работали над фильмами "Спасти рядового Райана", "Терминал", "Поймай меня, если сможешь".