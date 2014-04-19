Родственники Габриэля Гарсиа Маркеса спорят о том, в какой стране будет захоронен его прах.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня стало известно, что знаменитый писатель был кремирован ещё в четверг, 17 апреля, в день своей смерти.

Почти полвека Маркес прожил в столице Мексики. Близкие писателя, живущие в Мехико, хотят, чтобы его прах остался там.Читайте такжеВ Мексике умер Габриэль Гарсия Маркес

Родственники в Колумбии считают, что он должен быть захоронен на родине.

По данным колумбийских СМИ, скорее всего, будет принято "соломоново" решение – часть праха останется в Мехико, другая будет отправлена в Колумбию.

Официальная церемония прощания с писателем, который скончался на 88-м году жизни, состоится в столице Мексики в понедельник, 21 апреля.