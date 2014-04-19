Родственники Габриэля Гарсиа Маркеса спорят о том, в какой стране будет захоронен его прах
10:42, 19 апреля 2014Мир
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Родственники Габриэля Гарсиа Маркеса спорят о том, в какой стране будет захоронен его прах.
Родственники Габриэля Гарсиа Маркеса спорят о том, в какой стране будет похоронен прах
/ www.forsfortuna.com
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня стало известно, что знаменитый писатель был кремирован ещё в четверг, 17 апреля, в день своей смерти.
Почти полвека Маркес прожил в столице Мексики. Близкие писателя, живущие в Мехико, хотят, чтобы его прах остался там.Читайте такжеВ Мексике умер Габриэль Гарсия Маркес
Родственники в Колумбии считают, что он должен быть захоронен на родине.
По данным колумбийских СМИ, скорее всего, будет принято "соломоново" решение – часть праха останется в Мехико, другая будет отправлена в Колумбию.
Официальная церемония прощания с писателем, который скончался на 88-м году жизни, состоится в столице Мексики в понедельник, 21 апреля.
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