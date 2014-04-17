Путин рассказал, когда у него может появиться новая первая леди

Отвечая на этот вопрос, Путин завил, что подумает о себе после того, как выдаст замуж свою первую жену.

«Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну надо замуж выдать а потом уже и о себе подумаю», - ответил, задумавшись на несколько секунд, Путин.

Как сообщал УНИАН, Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по "совместному решению" в интервью телеканалу "Россия-24" 6 июня 2013 года.

Людмила Путина объяснила причины развода с Владимиром Путиным тем, что из-за его работы на должности президента России они практически не виделись.

"Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, живут каждый своей жизнью", — сказала она в интервью телеканалу "России 24".

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"В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь", — сказала Путина.

В свою очередь Путин заявил: "Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже, девять лет. Так что, в общем, это общее решение".