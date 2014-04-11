В Хиллари Клинтон бросили ботинок

Политик не пострадала, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел во время речи бывшего госсекретаря на съезде некоммерческой ассоциации Institute of Scrap Recycling Industries. Клинтон увернулась от летящего объекта и отнеслась к произошедшему с юмором.

"Боже, я и не знала, что утилизация твердых отходов — такая провокационная тема", — сказала она.

По данным Ассошиэйтед Пресс, метательницу обуви мгновенно задержали сотрудники службы безопасности.