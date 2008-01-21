Новым председателем ПАСЕ стал испанский социалист

На проходящей во Дворце Европы зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы новым председателем ПАСЕ избран 62-летний Луис Мария де ПУЧ.

Как сообщает “Газета.ру”, он возглавляет самую многочисленную в Ассамблее группу социалистов.

Л.ПУЧ по образованию историк, автор ряда книг по истории современной политики. В молодые годы участвовал в подпольной борьбе с франкизмом. В 1979 году впервые был избран депутатом испанского парламента. С 2004 года Л.ПУЧ возглавляет группу социалистов в ПАСЕ.