Саакашвили открыл самую крупную военную базу на родине Сталина

Избранный президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу официально открыл новую, самую крупную военную базу в стране в городе Гори, в 60 км от зоны грузино-осетинского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.

"Эта база была готова для открытия еще до президентских выборов, но я сознательно отклонил предложение о ее официальном открытии в конце прошлого года. Я не хотел, чтобы армия каким-либо образом была вовлечена в политические процессы", - сказал Саакашвили, обращаясь к офицерам.

По его словам, грузинская армия должна защищать грузинскую демократию.

Саакашвили также сказал, что исполнилась его мечта - вооруженные силы Грузии оснащены современным вооружением западных стандартов. Избранный президент подчеркнул, что завершился процесс замены автоматического стрелкового оружия "Калашников" на новое оружие типа М-4 (автоматический карабин, эффективный при боестолкновениях на коротких дистанциях, удобный при размещении в легких бронетранспортерах, вертолетах).

"У нас также новая бронетехника. Наша авиация постепенно переходит на западные модели стандартов НАТО. Грузия пока первая страна в СНГ, которая имеет на вооружение современное оружие самых высоких стандартов", - сказал Саакашвили.