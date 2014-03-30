На выборах президента в Словакии лидирует Киска

Его главный соперник - премьер-министр Роберт Фицо - отстает на 15%, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным центризбиркома после подсчета данных с 18% избирательных участков, за Киску проголосовали 184590 избирателей (57,34%). Его главный соперник - премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил 129501 голос (42,65%).

Читайте такжеКиска и Фицо лидируют на выборах президента в СловакииЯвка избирателей составила 48%.

Справка. Президент Словакии может распустить парламент (условия оговорены в конституции), отправить в отставку правительство, если парламент выразил правительству недоверие, имеет право назначать референдумы, вводить чрезвычайное положение. Если президент осуществляет деятельность, направленную против независимости и территориальной целостности страны или на устранение демократического конституционного строя, парламент может отправить его в отставку. За это решение должны проголосовать три пятых от всего числа депутатов.

Полномочия действующего президента Ивана Гашпаровича официально истекают 15 июня 2014 года. Он занимает этот пост два срока (с 2004 года).