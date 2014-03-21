В московском метро из-за повреждения трубопровода при ремонтных работах погиб человек

Несчастный случай произошел во время проведения сварочных работ на месте небольшой аварии на трубопроводе. Мужчину снесло напором при прорыве трубы. Рабочий просто не смог выбраться из-за гигантской скорости прибытия воды, передает LifeNews.

В настоящее время известно, что диаметр трубы в месте прорыва составляет 1 метр 20 сантиметров. Представитель Мосводоканала все силы брошены на ликвидацию аварии на трубопроводе на Измайловском проспекте, которая привела к затоплению метро.

По информации LifeNews, 4 станции на синей ветке не работают - это "Щелковская", "Партизанская", "Измайловская" и "Первомайская".

В Московском метрополитене подтвердили, что на станциях "Измайловская" и "Партизанская" не работают оба пути по техническим причинам.