Иран пригрозил ввести войска на территорию Пакистана

По словам министра, Тегеран уже обратился к Исламабаду и Кабулу с просьбой «быстро и мощно» разобраться с ситуацией и вернуть домой пятерых иранских пограничников, похищенных на прошлой неделе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Как пояснил глава иранского МВД, в противном случае Тегеран оставляет за собой право ввести войска на сопредельную территорию, чтобы установить там зону безопасности, которая оградит граждан Ирана от посягательство извне.

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Ни пакистанские, ни афганские власти пока никак не отреагировали на замечания иранского министра внутренних дел.

Пустынная местность, где сходятся границы Ирана, Пакистана и Афганистана, является одной из наименее заселенных во всех трех странах. Там, в основном, живут кочевые племена, не признающие существующих государственных границ.