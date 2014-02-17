Количество жертв снегопада в Японии выросло до 20 человек

Не менее тысячи автомобилей заблокированы снежными заносами в префектуре Ямагата. Водители и пассажиры могут получить еду и горячий чай в специально оборудованных временных пунктах помощи. На расчистку дорог брошены армейские подразделения, пишет ИТАР-ТАСС.

С пятницы в различных инцидентах, вызванных снегопадами, погибли 20 человек. В результате ДТП, обрушения крыш и горных оползней пострадали 1,6 тыс человек. В семи префектурах центральной части Японии отрезанными от внешнего мира оказались 11 населенных пунктов, где проживает почти 7 тысяч человек. Дороги к ним пытаются расчистить от снежных завалов с помощью тяжелой техники.

Из-за обрыва проводов во время снегопадов без электроэнергии остаются более 9 тысяч семей. По-прежнему с крупными опозданиями движутся поезда по основным железнодорожным магистралям Японии, в том числе по линиям скоростных экспрессов "Синкансэн".

В пятницу-субботу во многих местах центральной части Японии выпало самое большое количество снега за все время наблюдений. Синоптики предупреждают, что на этой неделе непогода может продолжиться. Неделю назад в центральной Японии также были сильные снегопады. Из-за полученных травм тогда погибли 13 человек.