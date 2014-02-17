Около тысячи автомобилей заблокированы на трассах Японии из-за снега

Только на автомагистрали номер 18 на границе между Нагано и соседней префектурой Гумма с пятницы скопилось около 500 автомобилей, сообщила телекомпания NHK.

Похожая ситуация возле курорта Каруидзава, где из-за снежных заносов встали грузовики и экскурсионные автобусы, пишет РИА Новости.

На автодороге номер 20 на границе префектуры Нагано и Яманаси скопилось от 300 до 400 единиц транспорта.

Дороги очищают от снега. Водителей и пассажиров временно разместили в административных зданиях, им предоставлено горячее питание. Водителей, у которых закончился бензин, обеспечивают топливом.

В ночь на субботу на Японию вновь обрушились сильные снегопады. В Токио выпало 27 сантиметров снега, в главном городе префектуры Яманаси — Кофу — 114 сантиметров снега, в Фукусиме — 36 сантиметров, в Сендае — 29 сантиметров. В школах Токио в субботу были отменены занятия. Движение на автомагистралях от Токио в западные префектуры было остановлено. Железнодорожный транспорт функционировал с большими перебоями.

По данным газеты "Иомиури" по 29 префектурам Японии в результате снегопадов погибли 17 человек, 1550 получили травмы различной степени тяжести.

Это уже второй сильный снегопад за неделю: в прошлые выходные столичный регион Японии был охвачен мощным снегопадом, жертвами которого, по последним данным, стали не менее 13 человек. Число пострадавших превысило 1,7 тысячи человек. Тогда в некоторых районах столицы высота снежного покрова достигла 27 сантиметров, это рекорд за последние 45 лет.