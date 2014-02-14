Ущерб от снежных бурь в США оценили в $15 млрд

Снежные бури, которые продолжаются в США с декабря, нанесли местной экономике ущерб в размере 15 миллиардов долларов, сообщает Lenta.ru. Об этом пишет NBC со ссылкой на данные компании IHS.

Как объяснил экономист IHS Крис Кристофер (Chris Christopher), на самом деле ущерб для бизнеса гораздо больше: падают продажи и производительность труда, метели наносят повреждения домам и хозяйственным постройкам. Кристофер отметил, что часть убытков удастся компенсировать активной работой после метелей, чему будет способствовать возросший спрос со стороны населения.

В качестве примера негативного влияния погоды на бизнес приводятся данные по автомобильного рынку: в январе продажи машин сократились на 2,1 процента до 1,7 миллиарда долларов.

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13 февраля из-за погодных условий в США было отменено около 6,5 тысячи рейсов. В этот день снежная буря, идущая с южной части страны, достигла северо-востока США. По данным американской метеорологической службы, буря является крупнейшей более чем за 100 лет.

В результате стихийного бедствия в США погибли 17 человек. В частности, несколько человек погибли в ДТП. 14 февраля в Нью-Йорке снегоуборочная машина задавила беременную женщину; ее ребенка удалось спасти.

В отдельных населенных пунктов по атлантическому побережью от Джорджии до штата Нью-Йорк власти ввели чрезвычайное положение. У миллионов школьников отменены занятия. В некоторых регионах, как, например, в Филадельфии, буря привела к отключению электричества.

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