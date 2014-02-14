В США из-за снегопадов более 1,2 млн потребителей остались без света

Больше всего потребителей остались без света в Джорджии, Алабаме, Южной и Северной Каролине, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал CBS. Как отмечают власти этих штатов, на ремонт аварийных участков может уйти около недели.

Стихия существенно осложнила авиасообщение. По последним данным, в США отменены более 6,6 тыс. авиарейсов, еще 6,4 тыс. - отложены на неопределенное время. Наибольшие проблемы сейчас испытывают воздушные гавани Атланты (штат Джорджия), Шарлотт (штат Северная Каролина), Филадельфии (штат Пенсильвания), Вашингтона, Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерси), Балтимора (штат Мэриленд) и Бостона (штат Массачусетс).

Ситуацию на автомагистралях местные власти оценивают как критическую. Тысячи людей застряли в многокилометровых пробках. Ряд автотрасс закрыты для проезда тяжелых грузовиков и фур, в частности, одна из магистралей соединяющая Нью-Йорк с штатом Коннектикут. В южных штатах ситуация на дорогах еще хуже. Так, в Северной Каролине и Вирджнии на некоторых автострадах сотни автомобилистов, более суток простояв в пробках, просто бросили свои машины на дороге и пешком шли до близлежащих мотелей.

Из-за непогоды погибли уже 14 человек, в основном в результате дорожно-транспортных происшествий. Так, в штате Техас жертвами аварии кареты скорой помощи, которая перевернулась на скользкой дороге, стали три человека. В штатах Джорджия и Миссисипи зафиксированы случаи замерзания людей в своих автомобилях и на улицах.

Снегопад затронул 18 штатов - от Техаса до Мэна. Власти 11 из них - Вирджинии, Мэриленда, Северной и Южной Каролины, Джорджии, Алабамы, Миссисипи, Луизианы, Нью- Джерси, Делавэра и Теннесси - объявили о введении режима чрезвычайного положения. В штате Нью-Йорк такие меры приняты пока лишь в некоторых округах. Для помощи в ликвидации последствий стихии в эти регионы направлены подразделения Национальной гвардии США.

В ряде районов уже выпало более 50 см снега. По данным синоптиков, в некоторых штатах снегопад уже сменился дождем.