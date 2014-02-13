Сенатор подал на Обаму в суд
Сенатор Рэнд Пол в среду подал в суд на президента США Барака Обаму, обвинив его в нарушении закона при допущении сбора данных о телефонных звонках граждан. Также в иске в качестве ответчиков фигурируют глава нацразведки США Джеймс Клэппер, директор АНБ Кейт Александер и руководитель ФБР Джеймс Коми.
Сенатор Рэнд Пол подал в суд на Барака Обаму, обвинив его в незаконной прослушке телефонов / REUTERS
В поданном иске указывается, что "действующая с 2006 года программа по сбору личных данных клиентов телекоммуникационных компаний нарушает Четвертую поправку к Конституции США", сообщает ИТАР-ТАСС.
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"Билль о правах защищает всех граждан от общих ордеров (в которых не указываются конкретные лица, подлежащие задержанию, или предметы, подлежащие выемке - ред.). Ожидаю, что это дело дойдет до Верховного суда США, и предсказываю, что американский народ победит", - заявил Рэнд Пол.
По утверждению истца, одной из основных его целей является получение современной трактовки высшей судебной инстанцией США значения Четвертой поправки. "В конечном счете, Верховный суд будет определять, что значит Четвертая поправка", - убежден сенатор.