Сенатор подал на Обаму в суд

В поданном иске указывается, что "действующая с 2006 года программа по сбору личных данных клиентов телекоммуникационных компаний нарушает Четвертую поправку к Конституции США", сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Билль о правах защищает всех граждан от общих ордеров (в которых не указываются конкретные лица, подлежащие задержанию, или предметы, подлежащие выемке - ред.). Ожидаю, что это дело дойдет до Верховного суда США, и предсказываю, что американский народ победит", - заявил Рэнд Пол.

По утверждению истца, одной из основных его целей является получение современной трактовки высшей судебной инстанцией США значения Четвертой поправки. "В конечном счете, Верховный суд будет определять, что значит Четвертая поправка", - убежден сенатор.