В России в загранпаспорта с 2015 года будут вносить электронные отпечатки пальцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, соответствующие постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Читайте такжеДля въезда в Россию украинцам потребуется загранпаспорт и медстраховка«В соответствии с постановлением перечень персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, дополняется изображением папиллярных узоров двух пальцев рук», - говорится в документе.

Читайте такжеРоссия заявила, что обсуждает с Украиной вопрос въезда по загранпаспортамПостановление вступает в силу с 1 января 2015 года, а для дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по мере оснащения их соответствующими программно-техническими средствами, но не позднее 1 января 2016 года.