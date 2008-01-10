Прокуратура Грузии выдвинула обвинение Патаркацишвили

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Грузии бизнесмену и кандидату в президенты Грузии Аркадию (Бадри) ПАТАРКАЦИШВИЛИ.

Б.ПАТАРКАЦИШВИЛИ предъявлены обвинения по статье 315 часть 1 (заговор с целью свержения государственной власти), статье 325 (подготовка покушения на лицо, занимающее политическую должность) и статью 323 (подготовка теракта) УК Грузии, сказано в официальном сообщении Генпрокуратуры Грузии.

Ввиду отсутствия Б.ПАТАРКАЦИШВИЛИ на территории Грузии о принятом Генпрокуратурой постановлении дополнительно будет сообщено его семье, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Семье будут даны пояснения о том, что Аркадию ПАТАРКАЦИШВИЛИ необходимо явиться в прокуратуру для предъявления обвинения лично", - сказано в сообщении.

В интересах следствия, по решению суда арестован личный банковский счет А.ПАТАРКАЦИШВИЛИ в акционерном обществе Стандартбанк, сообщили в Генпрокуратура.

Вчера утром ЦИК Грузии огласил предварительные итоги выборов – Михаил СААКАШВИЛИ лидирует с 52,91%. Голоса с 30 участков еще не подсчитаны, но в ЦИК заявляют, что основная картина уже не изменится. Б.ПАТАРКАЦИШВИЛИ на выборах 5 января получил около 7%.

Грузинская оппозиция призвала М.СААКАШВИЛИ пересчитать голоса, поданные на выборах президента страны, и только тогда она признает результаты голосования, сообщили вчера, 9 января, представители Объединенной оппозиции.