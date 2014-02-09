Жители Швейцарии поддержали на референдуме ограничения въезда для мигрантов

Как передает Lenta.ru за это проголосовали 50,3 процента респондентов.

За ограничение в основном выступили жители сельской местности, отмечает «Русская служба Би-би-си». Они считают, что из-за приезжих растут цены, а также страдает здравоохранение. Против на референдуме голосовали горожане. По их мнению, миграция стимулирует экономический рост.

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С инициативой об ограничении въезда для граждан Евросоюза выступила Швейцарская народная партия. В качестве одного из доводов они привели данные, согласно которым в 2013 году население страны за счет мигрантов увеличилось на 80 тысяч человек, при том что всего в стране восемь миллионов жителей.

Швейцария не является членом ЕС. В 2002 и 2004 году Брюссель и Берн подписали ряд соглашений, которые вели между Швейцарией и ЕС зону свободного перемещения и торговли. В Швейцарии также действуют ограничения на въезд рабочих из неевропейских стран.