В России задержали более 40 участников флэш-моба в поддержку канала Дождь

Как сообщает ресурс ОВД-Инфо, количество задержанных составляет более 40 человек.

Как пояснили в МВД, участников мероприятия задержали, поскольку он был несанкционированным. Активистов несколько раз попросили разойтись, после чего их решили задержать, отметили в полиции, сообщает ТСН.

В полиции также сообщили о женщине, которая во время акции сломала ногу. По данным ОВД-инфо, это гражданка Франции преклонного возраста, которую полицейские толкнули на землю, где она пролежала около 15 минут. В ведомстве отметили, что пострадавшая не будет выдвигать претензии к полиции.

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