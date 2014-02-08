СМИ: При крушении поезда в Альпах погибла россиянка
17:04, 08 февраля 2014Мир
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Гражданка России погибла в субботу при крушении пассажирского поезда во французских Альпах
Поезд, сошедший с рельсов в Альпах / youtube
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Поезд шел из Ниццы в Динь-ле-Бен. Жертвами крушения стали два человека, еще как минимум семь получили ранения.
Читайте такжеВ Альпах сошел с рельсов поезд, есть погибшиеПо предварительным данным, причиной ЧП стал камень, оказавшийся на рельсах. На месте аварии работают спасатели.
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