СМИ: При крушении поезда в Альпах погибла россиянка

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент случился в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Поезд шел из Ниццы в Динь-ле-Бен. Жертвами крушения стали два человека, еще как минимум семь получили ранения.

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