В Аргентине пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, 19 человек погибли

Инцидент произошел близ города Мендоса в районе населенного пункта Сан-Мартин на западе страны.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные власти, водитель грузовика выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом. В результате оба транспортных средства загорелись. Многие люди сгорели заживо.

По предварительным данным, скорость грузовика на момент столкновения превышала 120 километров в час. К моменту столкновения он проследовал по «встречке» уже несколько километров, и его преследовала полиция. По одной из версий, контейнеровоз, на котором были бразильские номера, был угнан. Водитель грузовика также погиб в аварии. Личности погибших пассажиров автобуса устанавливаются.

В настоящее время место происшествия оцеплено, спасатели извлекают тела из автобуса. На место происшествия прибыл губернатор Мендосы и руководство силовых служб провинции.