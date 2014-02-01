В США сошел с рельсов поезд с химикатами

Как сообщает Washington Post, с рельсов сошли 18 вагонов состава, перевозившего, в частности, спирт и мазут.

В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

По словам представителя компании-владельца состава, поступают сообщения об утечке мазута, в то же время местная полиция заявила об утечке этанола.

Как утверждает шериф Джимми Дейл Смит, ситуация находится под контролем, но из соображений безопасности жильцов близлежащих домов эвакуировали.