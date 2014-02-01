В США сошел с рельсов поезд с химикатами
04:58, 01 февраля 2014Мир
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Поезд с химикатами сошел с рельсов в американском городе Нью-Аугуста в штате Миссисипи, около 50 жильцов окрестных домов были эвакуированы
Как сообщает Washington Post, с рельсов сошли 18 вагонов состава, перевозившего, в частности, спирт и мазут.
В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.
По словам представителя компании-владельца состава, поступают сообщения об утечке мазута, в то же время местная полиция заявила об утечке этанола.
Как утверждает шериф Джимми Дейл Смит, ситуация находится под контролем, но из соображений безопасности жильцов близлежащих домов эвакуировали.
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