СМИ: ЕС передумал мешать Газпрому строить Южный поток

Еврокомиссия и Россия в двустороннем порядке будут искать решение по «Южному потоку» без пересмотра межправительственных соглашений со странами-транзитерами, на чем настаивали европейские чиновники. Об этом «Ведомостям» рассказали представители российского Министерства энергетики и европейского комиссара по энергетике Гюнтера Эттингера.

В начале декабря прошлого года Еврокомиссия неожиданно заявила, что межправительственные соглашения по «Южному потоку» не соответствуют европейскому законодательству и должны быть полностью пересмотрены. Речь шла о соглашениях с Болгарией, Сербией, Венгрией, Словенией и Хорватией, пишет газета Ведомости.

Директор департамента внутреннего энергетического рынка Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт заявлял даже, что если Россия откажется пересматривать эти соглашения, то европейские страны должны их расторгнуть, а если они этого не сделают, у Еврокомиссии найдутся пути и средства обязать их. Претензии к соглашениям — в том, что в них не учтены требования Третьего энергопакета (законов, обязательных для исполнения на территории Евросоюза), обязывающие предоставлять доступ ко всем трубопроводам альтернативных поставщиков газа и запрещающие поставщику газа контролировать трубопроводы и устанавливать тарифы.

Резкие заявления евробюрократов не дали результата, более того, Болгария, Венгрия и Словения выступили с единой позицией: соглашения с Россией на момент их заключения в 2008-2009 гг. соответствовали законодательству ЕС.

«Проект [»Южного потока«] пользуется политической поддержкой», — говорилось в официальном ответе министерства энергетики Венгрии «Ведомостям», полученном в декабре. Изменилась ли с тех пор позиция стран, о которых беспокоится Еврокомиссия, вчера узнать не удалось.