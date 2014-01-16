Из-за наводнений в Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, есть жертвы (фото)

По меньшей мере 13 человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнения на севере индонезийского острова Сулавеси, передает РИА Новости со ссылкойн на агентство Синьхуа.

Еще около 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнение в провинции Северный Сулавеси стало результатом нескольких дней проливных дождей. В административном центре провинции городе Манадо из берегов вышли четыре реки, затопив часть города. В провинции из-за дождей сошли оползни, под завалами которых оказались несколько домов. Также в результате удара стихии были разрушены четыре моста.

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Как отмечает представитель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, уровень воды в реках не спадет в ближайшее время. Эвакуацию местных жителей проводят сотрудники агентства, а также полицейские, военнослужащие и волонтеры.