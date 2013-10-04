В Таиланде 30 человек погибли в результате наводнения

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил сегодня национальный департамент по предотвращению стихийных бедствий.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление дождей. Обильные осадки ожидаются, в том числе, и в курортной зоне Таиланда - провинции Чонбури, где расположена популярная у туристов Паттайя, и на острове Пхукет.

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Подтопленными в результате наводнения остаются 15 тыс. жилых строений в 33 из 76 провинций королевства. В ряде районов из берегов вышли крупнейшие реки Таиланда - Чаопрайя и Тхачин. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в северо-восточной части страны. Общее количество пострадавших от наводнения составляет порядка 3 млн человек.