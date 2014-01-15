Правительство Литвы одобрило введение евро

Правительство Литвы на заседании в среду одобрило законопроект о введении в стране евро, сообщает Лента.ру. Теперь закон должен быть одобрен сеймом во время весенней сессии.

Министерство финансов рассчитывает, что евро будет введен в стране с 1 января 2015 года, через год после того, как европейскую валюту ввела у себя соседняя Латвия. Тем не менее, официально дата вступления законопроекта в силу не установлена.

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Документ представлен также Европейскому Центробанку. Сейм Литвы будет окончательно утверждать закон с учетом дополнений и рекомендаций континентального регулятора.

Если документ будет принят, Литва станет последней из прибалтийских стран, перешедшей на евро. Первой в 2011 году европейскую валюту в качестве главного платежного средства у себя ввела Эстония.

Сейчас в еврозону входит 18 стран-участников. Среди стран, входящих в ЕС, но пока не перешедших на евро, преобладают государства Восточной Европы, включая Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Все они приняли обязательства со временем присоединиться к валютному союзу.