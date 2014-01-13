Сегодня представят новую купюру в ?10

Сегодня в 12 часов по киевскому времени во Франкфурте должна состояться пресс-конференция, на которой будет представлена новая купюра в десять евро.

Ввод новой купюры в обращение запланирован на начало осени, сообщает yle.fi.

В течение следующих полутора лет планируется обновить все банкноты евро. В мае прошлого года уже появилась новая пятерка, вместе с чем купюра старого образца стала постепенно изыматься из обращения.

За презентацией можно будет следить на сайте ЕЦБ.