Сегодня представят новую купюру в ?10
09:12, 13 января 2014Общество
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Европейский центральный банк должен обнародовать сегодня внешний вид новой банкноты в десять евро.
В течение следующих полутора лет планируется обновить все банкноты евро
Сегодня в 12 часов по киевскому времени во Франкфурте должна состояться пресс-конференция, на которой будет представлена новая купюра в десять евро.
Ввод новой купюры в обращение запланирован на начало осени, сообщает yle.fi.
В течение следующих полутора лет планируется обновить все банкноты евро. В мае прошлого года уже появилась новая пятерка, вместе с чем купюра старого образца стала постепенно изыматься из обращения.
За презентацией можно будет следить на сайте ЕЦБ.
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