СМИ: Антишпионское соглашение между Германией и США - на грани срыва

Заключение между Германией и США двустороннего соглашения, предусматривающего отказ от шпионажа в отношении друг друга, находится на грани срыва. Об этом сегодня сообщила газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на одного из участников переговоров с германской стороны, передает ИТАР-ТАСС.

По данным издания, несмотря на то, что диалог официально еще продолжается, правительство ФРГ больше не испытывает надежды на подписание данного договора, поскольку США отказываются дать обязывающее согласие в будущем не шпионить за членами германского кабинета министров и другими политическими деятелями. Кроме того, представители американских спецслужб не намерены раскрывать информацию о том, с какого времени прослушивался мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель и осуществлялась и осуществляется ли в настоящее время слежка за другими немецкими политиками.

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"У нас ничего не получится", - отметил в интервью "Зюддойче цайтунг" высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии /БНД/, которая уполномочена вести переговоры с представителями американских структур безопасности.

Сбор и анализ АНБ США огромного объема данных пользователей в Германии стали достоянием общественности благодаря разоблачениям Эдварда Сноудена и вызвали возмущение в ФРГ, спровоцировав дискуссию о необходимости подписания соответствующего соглашения между сторонами.