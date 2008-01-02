Скандал вокруг смерти Бхутто: власти Пакистана извиняются

Власти Пакистана принесли извинения за утверждения о том, что бывшая премьер-министр страны Беназир Бхутто умерла в результате удара о люк в автомобиле, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Hindustan Times.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел в ходе пресс-конференции в понедельник призвал СМИ и граждан простить комментарии представителя министерства на этот счет и "не придавать им значения".

Тем временем власти штата Пенджаб в вышедших во вторник газетах разместили объявление о награде в 10 миллионов рупий (около 26 тыс. 170 долларов США) за информацию о человеке, который стрелял в Б.Бхутто, и о смертнике, взорвавшем бомбу возле ее автомобиля.

В субботу пакистанские телеканалы распространили видеозапись, на которой видно, что один злоумышленник несколько раз стреляет в Б.Бхутто, а второй затем приводит в действие взрывное устройство.

Официальной причиной смерти лидера Пакистанкой народной партии назывался удар головой о люк в крыше автомобиля. Однако одна из соратниц Б.Бхутто, участвовавшая в обмывании ее тела перед похоронами, немедленно опровергла заявления властей. Женщина сообщила, что отчетливо видела пулевое отверстие в задней части головы убитой.

54-летняя Б.Бхутто была убита 27 декабря 2007 года во время митинга ее сторонников в городе Равалпинди. После этого в Пакистане начались беспорядки и акции протеста, в результате которых погибли несколько десятков человек. ЦИК Пакистана был вынужден перенести на конец февраля 2008 года выборы, ранее намеченные на 8 января 2008 года.