Тетя лидера КНДР находится в критическом состоянии после казни мужа - агентство

Об этом сообщает в среду агентство Ренхап со ссылкой на источник в правительстве.

Правительственный источник заявил, что состояние Ким Ген Хи ухудшилось после известия о казни ее мужа Чан Сон Тхэка в конце прошлого года, передает РИА Новости.

"По имеющейся информации, (Ким Ген Хи) перенесла инфаркт, и ее состояние осложнилось из-за алкогольной зависимости", - заявил источник.

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Он добавил, что тетя руководителя КНДР проходила лечение в сентябре-октябре прошлого года в России. По его словам, Ким Ген Хи лечили от заболевания ног.

В последний раз Ким Ген Хи видели на концерте в честь 65-летней годовщины со дня основания КНДР 10 сентября прошлого года. Там она присутствовала вместе с племянником и его супругой Ли Соль Чжу.

После этого имя Ким Ген Хи всплыло лишь один раз, когда через несколько дней после казни мужа Чан Сон Тхэка ее включили в список участников похоронной комиссии, собравшейся почтить память высокопоставленного партийного деятеля КНДР. Однако на церемонии по случаю второй годовщины смерти своего брата Ким Чен Ира в середине декабря Ким Ген Хи не присутствовала.

Ранее СМИ, основываясь на факте ее долгого отсутствия, предполагали, что она могла покончить с собой.