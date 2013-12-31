События в Украине не ослабят духовного единства Руси - патриарх Кирилл

Об этом заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, совершая новогодний молебен во вторник в Храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

"Мы не можем, конечно, обойти молчанием недавние события в Украине. Верим и надеемся, что все, что происходит сегодня в этой братской стране, которая является частью наследия исторической Руси, не поколеблет нашего общего духовного единства, не станет вызовом, разрушающим единство нашей Церкви", - сказал патриарх.

По теме: Патриарх Кирилл дал рецепт борьбы с коррупцией

По его словам, отношения украинцев и россиян будут совершенствоваться и развиваться.

"И плодом этих отношений будет процветание жизни и той, и другой стороны", - заключил патриарх.