Патриарх Кирилл дал рецепт борьбы с коррупцией

Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы перестали ходить пешком, писать письма... Мы перестали общаться друг с другом, заменяя нередко это общение общением виртуальным или в телефонным в лучшем случае. Мы многое перестали делать. Мы стали очень слабыми", - цитирует РИА Новости заявление патриарха в подмосковном Подольске после возложения венков к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

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По его словам, когда в том или ином городе сегодня отключают электричество, люди нередко впадают в истерику, воспринимают это как катастрофу. "Известны случаи самоубийств только потому, что в больших мегаполисах отключалось электричество", - отметил предстоятель Русской церкви.

Он напомнил, что чем слабее становится "внутренний человек", тем он уязвимей - вне зависимости от того, "как накачаны его мышцы" и какое положение в обществе он занимает. Патриарх подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне была в первую очередь победой нашего духа.

"Много в жизни можно с легкостью проиграть, если слабый дух. Вот Церковь и призывает людей, современных людей, расслабляемых благами цивилизации, воспитывать свой дух, становиться духовно сильными. Тогда у нас многое получится. Тогда мы преобразим до неузнаваемости наше Отечество. Мы будем хорошо трудиться, мы будем мужественными и сильными, хорошо организованными, способными решать множество проблем - от межнациональных до коррупции и преступности: всех тех проблем, которые сегодня так осложняют нашу жизнь", - сказал предстоятель РПЦ.

"А сила духа воспитывается верой, воспитывается нравственностью, воспитывается культурой, воспитывается традицией", - добавил он.