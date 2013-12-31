В России задержали Эдуарда Лимонова

Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Лимонов был задержан за организацию акции оппозиции, которую власти Москвы не согласовали.

Сотрудники полиции просят граждан разойтись, напоминая, что акция не согласована.

Правительство Москвы акцию не согласовало, так как ее организаторы в течение года более двух раз привлекались к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных мероприятий.

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Однако организаторы выразили намерение провести митинг вне зависимости от их согласования. В связи с этим прокуратура Москвы направила предостережение организаторам акции: Эдуарду Лимонову, Владимиру Буковскому, Василию Кузьмину и Лолите Цария.

Оппозиционеры из «Другой России» 31-го числа каждого месяца собираются на Триумфальной площади на несанкционированные митинги в защиту 31-й статьи Конституции РФ, которая предполагает свободу собраний. Акции, как правило, заканчиваются задержаниями их участников.