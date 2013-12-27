Разбившийся под Иркутском Ан-12 исчез с радаров за километр до посадки

Как сообщает Восточно-Сибирское следственное управление СК на транспорте, Ан-12 принадлежал научно-производственной корпорации "Иркут", следовал по маршруту "Иркутск-Новосибирск-Иркутск" для доставки авиадеталей. При заходе на посадку в аэропорт "Иркутск-2" самолет потерпел крушение, погибли девять человек, передает РИА Новости.

"На расстоянии 1 километра до взлетно-посадочной полосы воздушное судно исчезло с экранов радаров. При падении самолет, задев крыльями здания складских помещений, был частично разрушен", — говорится в сообщении.

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Также ведомство сообщает, что на борту самолета должны были находиться девять человек — шесть членов экипажа и три авиационных техника.

Согласно данным авиационного сайта russianplanes.net, рухнувший Ан-12 был выпущен 50 лет назад. Первый полет он совершил 24 декабря 1963 года. Его дальнейшая история до 1989 года неизвестна. Действующий до крушения бортовой номер 12162 ему был передан от другого Ан-12, который разбился в октябре 1987 года. С июля 2008 Ан-12 был переведен в реестр экспериментальной авиации.

Сайт сообщает, что средний налет разбившегося под Иркутском самолета составлял 31 час в месяц, он совершал 3,4 рейса в месяц, средняя продолжительность полета составляла 2,1 часа. Эксплуатационный ресурс, который составляет 55 лет, к данному времени был выработан на 91%, по налету в часах ресурс выработан на 32% (55 тысяч часов), количеству посадок — 47% (18 тысяч посадок).