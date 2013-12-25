Парламент Приднестровья одобрил использование законодательства РФ

Парламент непризнанной республики Приднестровье одобрил в первом чтении инициативу президента Евгения Шевчука о введении российского федерального законодательства в республике. Депутаты проголосовали за внесение поправок в Конституцию. Каким образом это будет происходить, они решат во время второго чтения, после консультаций с экспертами, пишет ИТАР-ТАСС.

В своем выступлении перед парламентариями лидер Приднестровья подчеркнул, что в данной законодательной инициативе заключена воля приднестровского народа, выраженная на референдуме 2006 года, когда большинство жителей высказались за присоединение к России.

Шевчук предлагает ввести федеральное законодательство РФ наряду с местным, причем российские законы должны стать приоритетными в иерархии, а "законодательство Приднестровья должно занимать подфедеральный уровень".

"Перед Приднестровьем остро стоит проблема встраивания в новую экономическую реальность после подписания Молдавией соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС. Отказ учитывать интересы людей, проживающих в конфликтной зоне, и попытки навязать определенные условия демонстрируют неприкрытое давление", - заявил президент.

Парафирование договоров об ассоциации и свободной торговле между Молдавией и ЕС в Вильнюсе вызвало озабоченность властей Приднестровья. Они опасаются, что в случае присоединения к этим документам Украины регион может оказаться в экономической блокаде. Тирасполь уже предложил Кишиневу "цивилизованно развестись", учитывая, что "приоритетом Приднестровья является интеграция в евразийское пространство".