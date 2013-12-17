ЗСТ между Молдовой и ЕС позитивно повлияет на Приднестровье - представитель ЕС

Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Молдовой и Европейским Союзом будет иметь положительное влияние на бизнес Приднестровья и усилит экспорт из Приднестровья в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на конференции относительно “Восточного партнерства” заявил глава Представительства ЕС в Молдове Тиркка Тапиола.

“Предприниматели Приднестровья увеличили свой экспорт в ЕС. Мы хотим, чтобы выгоды от глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС ощущались на двух берегах Днестра. Мы видим потенциал к взаимоинтересам”, - сказал Тапиола.

“Мы хотим быть все более активными в построении мостов, в поиске общих интересов и через Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Мы будем ближе к решению конфликта”, - сказал европейский дипломат.

По словам Тапиолы, Приднестровский конфликт был спровоцирован меркантильными интересами элит. «Украина сейчас показывает, что этот постсоветский тип политики доживает последние дни. Рядовые люди будут играть все большую роль в политике, как мы видим сегодня на украинском примере. То же будет касаться и ситуации с Приднестровьем», - отметил он.

На конференции шла речь, что более 50% приднестровского экспорта направляется в ЕС или на правый берег Днестра.

Тапиола также сказал, что уменьшение контроля на разделительной линии вдоль Днестра очень облегчило ситуацию владельцам украинских и российских паспортов в Приднестровье.

Владельцы молдавских паспортов смогут ездить в ЕС без виз, как ожидается, с 2015 года после того, как недавно Еврокомиссия согласилась на введение безвизового режима с Молдовой.

Молдова и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в конце ноября. Как ожидается, соглашение будет подписано осенью следующего года.