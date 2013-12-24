"Дорожная карта" присоединения Армении к Таможенному союзу утверждена - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств (высший орган Таможенного союза) в Москве.

«В заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате приняли участие президенты Армении и Киргизстана, а также премьер-министр Украины. Мы приветствуем их стремление к более тесному сотрудничеству. Утверждена «дорожная карта» по присоединению Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Практически готов и проект аналогичного документа для Киргизии. Мы договорились, что на экспертном уровне продолжим над ним работу прямо сейчас, не откладывая это дело в долгий ящик», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.