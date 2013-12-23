На "Фукусиме" произошла утечка около 2 тонн радиоактивной воды

По сообщениям компании оператора «Фукусимы-1» TEPCO, за последние сутки через три новые бреши в защитной дамбе вытекло около 1,8 тонн воды с содержанием радиоактивных частиц, передаёт ИТАР-ТАСС.

Эксперты считают, что причиной происшедшего стало повреждения в фундаменте защитного барьера, вызванные сильными дождями, которые шли в регионе последние несколько дней. В энергокомпании подчеркнули, что радиоактивная жидкость не попала в море.

Отметим, что накануне специалисты TEPCO уже сообщали об аналогичном инциденте. Тогда за пределы защитной дамбы, окружающей цистерны с радиоактивной водой на территории 4-го энергоблока, вытекло около 1,6 тонн жидкости. По данным компании содержание стронция-90 в её образцах составляет 93 беккереля на литр при норме в 10 беккерелей.

Напомним, что в августе на АЭС была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды из хранилища, куда вода попадает после охлаждения реакторов. Возник риск её попадания вместе с грунтовыми водами в океан. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в результате землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода и расплавлению активной зоны. Авария стала крупнейшей за четверть века после катастрофы на Чернобыльской АЭС.