На «Фукусиме» зафиксирован рекордный уровень внешней радиации

Уровень радиации около зданий, где расположены реакторы «Фукусимы-1», смертелен для человека. Об этом сообщили в компании-операторе атомной электростанции ТЕРСО, передаёт RT.

Опасный уровень радиации в 25 Зв/ч был зафиксирован на участке около выхлопной трубы реакторов №1 и №2. Это самый высокий уровень радиации, который когда-либо был зафиксирован снаружи радиоактивного объекта. Замеры были произведены на восьми участках трубы. По сообщениям руководства Tokyo Electric Power Company, радиоактивные субстанции попали в трубу ещё в марте 2011 года. Такой уровень радиации может убить человека за 20 минут, считают эксперты.

Отметим, что в августе на АЭС «Фукусима-1» обнаружили крупнейшую после аварии 2011 года утечку радиоактивной воды с концентрацией опасных веществ около 8,5 млн беккерелей на литр. Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности. Компания-оператор не исключает попадания опасных веществ в океан. На меры по устранению последствий ЧП правительство выделило из бюджета $470 млн.

Недавно стало известно, что концентрация радиоактивных веществ в грунтовой воде под японской АЭС «Фукусима-1» достигла самого высокого уровня с момента аварии. По данным ТЕРСО, уровень радиации в пробах воды, взятых из технического колодца, расположенного к востоку от второго энергоблока, составил 1,3 млн беккерелей на литр. Предельная норма для слива жидкости в океан - 60 тыс. беккерелей.