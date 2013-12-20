Все трудовые мигранты в России будут обязаны подтверждать владение русским языком

С 1 января 2015 года все иностранцы, приезжающие на работу в РФ, должны будут подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, подтверждать знания необходимо каждые пять лет, стоимость сдачи экзамена составит 5 тыс. руб. (около 150 долл.).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий закон приняли российские депутаты.

«Предлагается установить, что законопроект вступает в силу с 1 января 2015 года», - говорится в пояснительной записке.

В частности, подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации обязаны иностранные граждане, которые обращаются для получения вида на жительство, а также прибывают в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности в порядке, не требующем получения визы, при обращении за выдачей разрешения на работу или патента.

Эта норма также распространяется на лиц, обращающихся для получения обыкновенной рабочей визы (за исключением иностранного гражданина, являющегося высококвалифицированным специалистом).

Отмечается, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации будет выдаваться образовательными и иными организациями на территории России или уполномоченными организациями за рубежом.

Срок действия такого сертификата составляет 5 лет с даты его выдачи.

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Авторы закона считают, что введение в законодательство предлагаемых изменений даст возможность способствовать развитию российского образовательного пространства как на территории России, так и в странах исхода мигрантов; содействовать популяризации русского языка на пространстве СНГ; оптимизировать процессы на российском рынке труда, освобождая дополнительные рабочие места для граждан Российской Федерации.

Кроме этого закон должен снизить опасность возникновения социальной напряженности в обществе; оказать действенное влияние на формирование толерантности в российском обществе, а также значительно уменьшить вовлечение трудовых мигрантов в коррупционные схемы.

«Сдача экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации будет оплачиваться иностранными гражданами самостоятельно. Стоимость такой услуги может составить до 5 тыс. рублей. Таким образом, принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования за счет бюджетных средств», - говорится в документе.