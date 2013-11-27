Премьер-министр Британии предложил лишить льгот и депортировать иммигрантов

По мнению премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, европейским властям стоит пересмотреть основной принцип еврозоны - свободного пересечения границ. Кэмерон считает, что Евросоюзу пора принять меры, чтобы вернуть доверие людей. Новое соглашение исключает лояльность к мигрантам, пишет Russia Today.

Еженедельно заголовки британских СМИ пестрят цифрами статистики и заявлениями, что приток мигрантов душит население Европы и отнимает у местных жителей рабочие места. Мигранты селятся в Великобритании, чтобы жить на пособие по безработице, которое позволяет снимать жилье и содержать семью.

Дэвид Кэмерон предложил лишить иммигрантов этих льгот и пособий, а также депортировать из страны тех приезжих, кто занимается попрошайничеством или ночует под открытым небом. Свои инициативы он представил в статье, опубликованной 26 ноября в газете The Financial Times. По его словам, основные принципы нового миграционного законодательства он намерен разрабатывать совместно с властями Германии, Австрии и Нидерландов. Население этих стран страдает от наплыва мигрантов не менее, чем британцы.

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Поводом для беспокойства стало грядущее в 2014 году снятие ограничений на въезд в зону ЕС для граждан Румынии и Болгарии. Ожидается, что ежегодно в Великобританию будут приезжать не менее 50 тысяч трудовых мигрантов из этих присоединившихся к Евросоюзу государств. Условия для румын и болгар, оговоренные при вступлении стран в ЕС в 2007 году, подразумевают свободное проживание в Великобритании и других странах Евросоюза, при наличии работы или места учебы.

Как заявил британский премьер в интервью BBC News, если его Консервативная партия победит на выборах 2015 года, правительство непременно будет ужесточать политику в отношении приезжих. Ранее Кэмерон озвучивал предложение взимать денежный залог с въезжающих в страну граждан, в отношении которых существует «повышенный риск нарушения иммиграционного законодательства».

Согласно статистическим прогнозам, к 2037 году население Великобритании увеличится до 73,3 млн человек – то есть на 9,6 млн за 25 лет. Причём 60% этого прироста связывают с иммигрантами, как ассимилировавшимися, так и новоприбывшими.