Посольство Швеции в США эвакуировано из-за угрозы взрыва - СМИ

Представитель МИД Швеции подтвердил информацию, что в посольство поступили угрозы. «Поступили угрозы, которые были восприняты со всей серьезностью. Министр иностранных дел не будет делать комментариев по этому инциденту», - цитирует издание представителя министерства Виктории Белл.

По данным газеты Aftonbladet, здание было эвакуировано в четверг вечером по местному времени, сообщает РИА Новости.

По словам представителя вашингтонской полиции, полицейские получили сообщение о подозрительном пакете в районе посольства. Район вокруг здания был оцеплен, отмечает газета Aftonbladet.

По данным источника издания, об угрозе взрыва мог сообщить сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.