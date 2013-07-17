Беспилотник убил одного из лидеров Аль-Каиды

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня интернет-сайт арабской газеты "Аль-Хаят".

Ликвидированный террорист саудовского происхождения Саид аш-Шахри являлся заместителем лидера йеменской группировки "Аль-Каида" и входил в список наиболее разыскиваемых в Саудовской Аравии 85 террористов под номером 36.

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Группировка "Аль-Каиды" в Йемене подтвердила гибель одного из своих главарей.