Беспилотник убил одного из лидеров Аль-Каиды
10:36, 17 июля 2013Мир
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Один из лидеров действующей на территории Йемена ячейки террористической сети "Аль-Каида" убит в результате обстрела с армейского беспилотника.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сегодня интернет-сайт арабской газеты "Аль-Хаят".
Ликвидированный террорист саудовского происхождения Саид аш-Шахри являлся заместителем лидера йеменской группировки "Аль-Каида" и входил в список наиболее разыскиваемых в Саудовской Аравии 85 террористов под номером 36.
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Группировка "Аль-Каиды" в Йемене подтвердила гибель одного из своих главарей.
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