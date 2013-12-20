В Лондоне во время спектакля обрушился театр: десятки пострадавших (видео)

01:00, 20 декабря 2013
Мир
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Не менее 30 человек получили ранения при обрушении в театре Apollo в центре Лондона.

Лондон обвал у театрі Фото news.sky.com

По разным данным, в театре прямо во время представления обрушилась часть потолка или балкон, пишет РИА Новости.

Медики уточняют, что большинство пострадавших получили легкие травмы — пока никто не был госпитализирован.

Сообщается, что после обрушения под завалами остаются люди.

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