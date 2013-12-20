В Лондоне во время спектакля обрушился театр: десятки пострадавших (видео)

По разным данным, в театре прямо во время представления обрушилась часть потолка или балкон, пишет РИА Новости.

Медики уточняют, что большинство пострадавших получили легкие травмы — пока никто не был госпитализирован.

Сообщается, что после обрушения под завалами остаются люди.