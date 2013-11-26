"Южный поток" в Венгрии начнут строить в апреле 2015 - Газпром

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам совета директоров компании, который одобрил проводимую компанией работу по реализации проекта строительства газопровода «Южный поток».

«Проведен конкурс по выбору подрядчика на проектно-изыскательские работы, территориальное планирование и оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по венгерскому участку газопровода, который станет следующим. Строительство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 года», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что выполнен весь объем проектно-изыскательских работ для глубоководного участка морской части газопровода. Завершается проектирование участков «Южного потока» в российском и болгарском секторах Черного моря. Организован тендер по выбору подрядчика на поставку труб и глубоководную укладку морской части «Южного потока». По российскому морскому участку получено положительное заключение по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Кроме этого, в Словении продолжается подготовка документации по ОВОС и территориальному планированию. В Хорватии идет подготовка к учреждению ОАО «Газпром» и Plinovodi d.o.o совместной проектной компании, а также согласование проекта договора и технического задания на разработку проектной документации для строительства газопровода-отвода.

Сообщается, что на основании подписанной в июне 2013 года Дорожной карты идет подготовка межправительственного соглашения с Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве по реализации энергетических проектов на территории Республики Сербская.

Также в России продолжается строительство «Южного коридора» - газотранспортной системы, предназначенной, в том числе, для подачи газа в «Южный поток». 31 октября 2013 года состоялась сварка первого стыка болгарского участка газопровода, а 24 ноября 2013 года началось строительство сербского участка.

«В конце 2015 года, в соответствии с графиком, по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 году», - заявили в компании.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции (КС) «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Протяженность участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода - газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербская (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

В ноябре 2012 года проект «Южный поток» перешел в инвестиционную стадию.

В декабре 2012 года началось строительство газопровода «Южный поток» в районе Анапа Краснодарского края. 31 октября 2013 года состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода в районе площадки КС «Расово».