В Сербии начали строить газопровод в обход Украины

На территории Сербии началось строительство газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Сегодня в Сербии (в районе с. Шайкаш, Южно-Бачский округ) состоялась торжественная церемония сварки первого стыка сербского участка магистрального газопровода «Южный поток», - говорится в сообщении.

По видеосвязи из «Дома Советов» в Белграде в мероприятии приняли участие председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Президент Республики Сербия Томислав Николич, премьер-министр Республики Сербия Ивица Дачич, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и генеральный директор ГП «Себриягаз» Душан Баятович.

«Следом за Болгарией мы начали строительство «Южного потока» в Сербии. Проект имеет стратегическое значение для всей Европы. Новая трансъевропейская газотранспортная система снимет актуальную проблему транзитных рисков и обеспечит бесперебойное снабжение российским газом десятков тысяч европейских потребителей», - сказал Миллер.

Он убежден, что «Южный поток» положительно изменит энергетическую карту континента и станет неотъемлемым элементом системы энергобезопасности Европейского союза.

Кроме этого, он отметил, что вСербии строительство газопровода придаст значительный импульс развитию всей газотранспортной системы и превратит страну в крупный центр транзита, хранения и распределения газа общеевропейского значения.

Миллер сообщил, что «Южный поток» ускорит интеграционные и экономические процессы в регионе, привлечет в Сербию более 1,5 млрд. евро прямых инвестиций и создаст на период строительства более 2,5 тыс. рабочих мест.

«Следующей страной, где будет начато строительство «Южного потока», станет Венгрия», - сказал Миллер.

Кроме этого Миллер и Баятович подписали Соглашение о транспортировке газа по газопроводу «Южный поток» на территории Сербии.

Также сегодня в «Доме Советов» состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Президента Республики Сербская Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Стороны обсудили ход подготовки межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве в газовой отрасли и в сфере электроэнергетики.

Справка УНИАН. «Южный поток» - глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции (КС) «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Протяженность участка составит более 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Протяженность сухопутной части в Европе составит 1455 км.

Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербская (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

В ноябре 2012 года проект «Южный поток» перешел в инвестиционную стадию.

В декабре 2012 года началось строительство газопровода «Южный поток» в районе Анапа Краснодарского края. 31 октября 2013 года состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка газопровода в районе площадки КС «Расово».