В Египте около 160 человек ранены в ходе студенческих беспорядков

Около 160 человек пострадали сегодня в студенческих беспорядках в ряде городов Египта.

Как передает ИТАР-ТАСС, наиболее ожесточенный характер стычки приобрели в университете города Эль-Мансура (административный центр провинции Дакахлия) в 120 км к северу от Каира. Там, как передают местные СМИ, учащиеся одного из вузов устроили настоящее побоище.

В беспорядках участвуют студенты, поддерживающие "Братьев-мусульман", и те, кто выступает за новые власти и армию. Десятки человек взобрались на крыши учебных корпусов и забрасывают своих "оппонентов" камнями, обломками кирпичей и наполненными водой бутылками. Полиция до сих пор не вмешивается в происходящее. Охрана учебного заведения оказалась не в состоянии навести порядок.

Аналогичные события происходили сегодня днем и в Александрийском университете. Там пострадали 15 учащихся.

В Каире несколько сотен студентов-исламистов ворвались в здание администрации крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар и устроили там погром. Многие участники беспорядков проникали в кабинеты на верхних этажах строения и выбрасывали мебель, документы и офисную технику под одобрительные возгласы собравшихся внизу. После официального обращения ректора вуза к властям страны с просьбой прекратить беспорядки в студенческом комплексе и восстановить порядок в происходящее вмешалась полиция. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ.

Задержаны около 30 зачинщиков беспорядков. Как сообщили представители МВД АРЕ, в числе арестованных - 14 человек, которые не являются учащимися вуза. Дела всех задержанных переданы в прокуратуру.

Сторонники "братьев" ранее неоднократно заявляли, что будут наращивать масштабы протестного движения, в том числе студенческого, в преддверии намеченного на 4 ноября первого заседания суда на процессе против отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси. Бывшего президента Египта, отстраненного от власти 3 июля этого года, обвиняют в причастности к гибели демонстрантов у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в Каире в конце прошлого года.

8 октября власти Египта приняли решение исключить ассоциацию "Братьев-мусульман" из списка аккредитованных неправительственных организаций. 23 сентября суд Каира признал организацию "вне закона", удовлетворив иск, поданный против этой исламистской структуры партией "Ат-Тагамму". Согласно судебному вердикту, подлежат аресту все финансовые активы и имущество ассоциации, включая офисы и представительства. Ранее "Братья-мусульмане" заявили, что данное решение не может быть признано легитимным, поскольку оно издано "кабинетом путчистов".